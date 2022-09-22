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Şanlıurfa ekonomi haberleri... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa ekonomi haberleri... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 53,16 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 53,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,00

15,00
BuğdayKg7,60

7,74
MısırKg7,00

7,00
Preseli pamukKg42,50

53,16

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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