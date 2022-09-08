Şanlıurfa ekonomi haberleri... Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Fasulye
|kg
|19,10
|19,10
|Buğday
|kg
|7,26
|8,36
|Bulgur (firik)
|kg
|40,00
|40,00
|Preseli pamuk
|kg
|45,00
|50,25
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
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