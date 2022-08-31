Şanlıurfa ekonomi haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 9,00 14,41 Arpa Kg 4,50 4,50 Buğday Kg 5,75 8,24 Mısır Kg 5,70 5,70

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