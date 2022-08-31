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Şanlıurfa ekonomi haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa ekonomi haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,41 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,00

14,41
ArpaKg4,50

4,50
BuğdayKg5,75

8,24
MısırKg5,70

5,70

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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