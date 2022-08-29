Şanlıurfa ekonomi haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,60
|7,50
|Mısır
|Kg
|5,18
|5,18
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,21
|12,21
|Yeşil mercimek
|Kg
|14,53
|14,64
|Preseli pamuk
|Kg
|32,70
|62,50
|Arpa
|Kg
|6,50
|6,50
|İç fıstık
|Kg
|190,00
|190,00
|Kırmızı kabuklu fıstık
|Kg
|77,00
|77,00
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
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