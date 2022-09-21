Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kırmızı mercimek
|kg
|12,19
|12,93
|Arpa
|kg
|6,83
|7,00
|Buğday
|kg
|7,49
|8,87
|Mısır
|kg
|4,86
|5,50
|Preseli pamuk
|kg
|20,00
|20,00
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
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