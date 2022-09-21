Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)

En yüksek (lira)
Kırmızı mercimekkg12,19

12,93
Arpakg6,83

7,00
Buğdaykg7,49

8,87
Mısırkg4,86

5,50
Preseli pamukkg20,00

20,00

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title