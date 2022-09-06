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Şanlıurfa ekonomi haberi: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa ekonomi haberi: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 53 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,90

13,90
AyçiçeğiKg12,00

12,00
ArpaKg2,51

6,30
BuğdayKg6,00

8,50
MısırKg6,35

6,60
Preseli pamukKg43,75

53,00

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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