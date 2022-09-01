Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa ekonomi haberi | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa ekonomi haberi | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa yerel ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 53,43 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 53,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,45

13,45
NohutKg18,50

18,50
BuğdayKg6,80

8,57
MısırKg5,50

5,50
SamanKg1,40

1,45
Preseli pamukKg53,43

53,43

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title