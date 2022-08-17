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Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 45 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
ArpaKg4,504,50
NohutKg9,009,00
BuğdayKg5,508,50
Preseli pamukKg45,0045,00
Kırmızı mercimekKg9,1014,13
MısırKg6,008,50

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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