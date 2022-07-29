Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 6,85 6,85 Buğday Kg 7,56 8,08 Mısır Kg 5,76 5,91 Nohut Kg 16,85 16,85 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 12,73 14,99 Preseli pamuk Kg 51,00 51,00

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