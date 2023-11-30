Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikası İşçileri Eylemlerini Sürdürüyor

ŞANLIURFA'da jandarma, valilik yasağına rağmen 4 gündür bir tekstil fabrikası önünde eylem yapan işçiler, buradaki bekleyişlerini sürdürüyor. Dün jandarmanın coplu müdahalesinde yaşanan arbedede gözaltına alınan 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı bulunan bir tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa ederek Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti. İddiaya göre, bu gelişme üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı. Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, pazartesi günü iş bıraktı. 4 gündür iş bırakan işçiler fabrika önünde oturma eylemi başlattı. Geceleri de fabrika önünden ayrılmayan işçilerin bulunduğu bölge jandarma ekiplerince araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Şanlıurfa Valiliği tarafından her türlü eylemin yasaklanması nedeniyle dün fabrika önünde bulunan işçilere dağılmaları uyarısı yapıldı. Ancak uyarıya rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkarılması üzerine jandarma ekipleri coplu müdahalede bulundu ve aralarında BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. 9 kişi, jandarmada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmanın serbest bıraktığı sendika başkanı ve diğer işçiler, bekleyişlerini devam ettiren işçilerin yanına giderek desteklerine devam ettiler.4 gündür eylemlerini sürdüren işçiler adına konuşan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, fabrika işçilerinin büyük bölümünün bağlı oldukları sendikadan istifa ederek kendi sendikalarına katıldığını belirterek, "4 gündür bu fabrikanın önünde işçi arkadaşlarımız yaşadıkları baskıların son bulması, haksız yere işten atılan arkadaşlarımızın yeniden işe alınması için eylem yapıyorlar" dedi.