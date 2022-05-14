Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Akçakale ilçesine bağlı kırsal Kalemli Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Öz'ün hasadını yaptığı sezonun ilk arpası, Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Sembolik olarak düzenlenen açık artırmada, arpanın kilogramı 9 lira 20 kuruştan alıcı buldu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla üretici Öz'e, Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) ve Zahireciler Odası tarafından altın hediye edildi.

Etkinliğe, ŞUTB Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, ŞUTB Başkanvekili Orhan Gülle, Zahireciler Odası Başkanı Feridun Turan, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ahmet Öz, Türkiye, Arpa, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title