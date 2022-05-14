Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı - Haberler

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Akçakale ilçesine bağlı kırsal Kalemli Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Öz'ün hasadını yaptığı sezonun ilk arpası, Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Sembolik olarak düzenlenen açık artırmada, arpanın kilogramı 9 lira 20 kuruştan alıcı buldu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla üretici Öz'e, Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) ve Zahireciler Odası tarafından altın hediye edildi.

Etkinliğe, ŞUTB Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, ŞUTB Başkanvekili Orhan Gülle, Zahireciler Odası Başkanı Feridun Turan, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.