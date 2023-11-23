Şanlıurfa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 11 Bin 236 Litre Sıvı Yağ Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından bir üretim tesisinde yapılan operasyonda, zeytinyağı markalarının ambalajlarına doldurulmuş 11 bin 236 litre sahte sıvı yağ ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince bir üretim tesisinde, zeytinyağı markalarının ambalajlarına doldurulmuş 11 bin 236 litre sıvı yağ ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda çeşitli markaların taklit edilerek sahte sıvı yağ üretildiği bilgisine ulaştı. Üretim deposuna baskın yapan ekipler, yaptığı aramada, 3 bin 400 çeşitli markalarda 5 litre teneke, ambalajlarda 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı, 3 bin 850 1 litrelik şişe ile 1100 5 litrelik doluma hazır boş teneke ve dolum malzemeleri ele geçirildi.

Bir TIR dolusu malzemeye el koyan jandarma M.Y., gözaltına alındı. (DHA)