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Şanlıurfa'da Modern Sulama Sistemleri ile Su ve Enerji Tasarrufu Sağlanıyor

Şanlıurfa'da Modern Sulama Sistemleri ile Su ve Enerji Tasarrufu Sağlanıyor
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Şanlıurfa'da devlet destekli modern sulama sistemleri sayesinde su tüketimi yüzde 60, enerji tüketimi ise yüzde 70 azaldı. Hibe destekleriyle çiftçiler, tarımsal üretimi artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tarımın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da "vahşi sulama" olarak da bilinen salma sulama yerine devlet desteğiyle hayata geçirilen yağmurlama ve damlama sistemleri sayesinde su tüketiminde yüzde 60, enerjide de yüzde 70 tasarruf sağlandı.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, devletin Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile kurak toprakların suya kavuşması için en büyük yatırımlardan birini bölgeye yaptığını söyledi.

GAP kapsamında sulanabilir alanların her yıl arttığına dikkati çeken Aksoy, kentte 618 bin hektar tarım arazisinin sulandığını kaydetti.

Devletin modern sulama sistemlerine yüzde 75 hibe desteği verdiğini aktaran Aksoy, 2019-2024 yıllarında 3 bin 250 çiftçiye 164 milyon 505 bin lira basınçlı sulama için destek verdiklerini bildirdi.

Tarımsal üretim planlamasıyla beraber yılda en az iki ürün alabildiklerini ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

"Sulama ile verim en az dört kat artıyor. Biz aynı zamanda Harran, Akçakale, Suruç ovalarında ve bölgemizdeki sulanabilir bütün tarım arazilerinde tarımsal üretim planlamasıyla beraber en az iki ürün, mümkünse üç ürün alarak ülke ve bölge ekonomisine, çiftçimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Özellikle verdiğimiz hibe tohumlar hem soya hem mercimek hem de diğer kışlık sebzelerle ilgili yeni projeler yaptık. Özellikle biz bu konuda çiftçilerimizin bütün bu projelere gelip başvurmalarını ve bu projelerden faydalanmalarını istiyoruz. Ülkemizin üretim gücü, ülkemizin ekonomisi ancak böyle kalkınıyor. Biz de bu konuda çiftçimize, üreticimize destek vermeye devam edeceğiz."

"Çok su, çok gübre, çok ilaç çok ürün değildir"

Mehmet Aksoy, bütün köylerde sulama ve su tasarrufuyla ilgili bilgi vermeye devam ettiklerini belirterek, "Çok su, çok gübre, çok ilaç çok ürün değildir. Hem çevremizi koruyarak hem doğayı koruyarak hem de toprağımızı ve suyumuzu koruyarak gelecek nesillere sağlam bir bölge bırakmak istiyoruz." dedi.

Her hafta bir köyde tarımsal üretim planlamasıyla ilgili toplantı yaptıklarını anlatan Aksoy, bu toplantılarda suyun, toprağın ve gıdanın önemini vurgulayarak üretici ve çiftçileri bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Aksoy, modern sulama sistemleriyle su ve enerjiden tasarruf sağlandığını, bu sayede gider maliyetlerinin de düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Damlama sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri ile sudan en az yüzde 60, enerjiden de yüzde 70 tasarruf elde ediyoruz. Bunu çiftçilerimiz çok iyi biliyor. Biz bu iki sistemi de çiftçilerimize verirken çiftçilerimizin bunu bilinçli bir şekilde kullandıklarını görüyoruz. İnşallah Şanlıurfamızda bütün alanlarımızı basınçlı sulama sistemi ve damlama sulama sistemiyle tanıştırıp hem su tasarrufu sağlayacağız hem de enerjiden ve zamandan kazanacağız. Ayrıca bu sistemleri çalıştırmak için güneş enerjisi, GES dediğimiz sistemleri de çiftçilerimize yüzde 80 hibeli olarak veriyoruz. Bununla ilgili de çiftçilerimizin bize başvurmalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Ekonomi
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