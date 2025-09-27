Şanlıurfa'da Kırtasiye Ürünlerine Sıkı Denetim: 1.2 Milyon TL Ceza

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik yaptığı denetimlerde, 154 işletmeye 1 milyon 180 bin 918 lira para cezası uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Ağustos-26 Eylül tarihlerinde kırtasiye ve okul ürünleri satan zincir mağazalar ile bu yönde satış yapan iş yerlerine yönelik ekiplerce denetim yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 2 bin 6 işletme ve 42 bin 767 ürünün denetlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aykırılık görülen 154 işletmeye 373 aykırı ürün için 1 milyon 180 bin 918 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetim ekiplerimiz haksız fiyat artışı olan ürünlere yönelik tutanak tutarak, bunları gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna göndermiştir. Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla haksız ticari eylemlerle mücadele ederek; fahiş fiyatın önüne geçmek, piyasa düzenini sağlamak amacıyla Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda piyasa gözetim ve denetimlerine kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."