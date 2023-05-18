Şanlıurfa'da kırmızı mercimek üretiminde yüksek rekolte beklentisi

Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da, bahar yağışlarının düzenli gitmesi çiftçileri yüksek rekolte için umutlandırdı.

Yaklaşık 6 milyon 400 bin dekar alanda hububat tarımın yapıldığı Şanlıurfa'da, Türkiye'de üretilen mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın da yüzde 11'i yetiştiriliyor.

Kırmızı mercimekte 2019'de 91 bin ton, 2021 yılında 105 ton, 2022 yılında ise 144 bin ton rekolte elde edilen kentte, bu ürünün ekim alanının genişlemesiyle birlikte bu yıl yaklaşık 200 bin ton ürün bekleniyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, son 2 yıldaki kuraklığın Güneydoğu'da tarımsal ve doğal dengeyi bozduğunu, bu yıl yağışların düzenli olmasının hububat üretiminde yüksek rekolteye neden olacağını belirtti.

Kentte sulanan alanların yanında 6 milyon dekarda kuru tarımın yapıldığını anımsatan Prof. Dr. Öztürkmen " Türkiye'de 3 milyon dekarlık alanda mercimek ekimi yapılıyor. Kentimizde 1,6 milyon dekarlık alanda kırmızı mercimek ekimi yapılıyor. Şanlıurfa mercimek üretimi bakımında birinci il konumunda. Ülkemizde üretilen 400 bin ton mercimeğin 144 bin tonu yine bizim kentimizde üretilmekte yani yüzde 36'sı üretilmekte." dedi.

Hububatta yüksek rekolte bekleniliyor

Mart ve nisandaki yağışlar sonrasında hububat üreticisinin bu yılki verimden umutlu olduğu ifade eden Öztürkmen şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl yaşanan kuraklık hububatta verimi düşürmüştü. Bu yıl yağışlarımız geçen yıllara göre daha iyi ve düzenli geçti. Bitkilerin suya ihtiyaç duyduğu dönemlerde yağış oldu. Bu yıl yağışlarda çiftçilerimiz fazla etkilenmedi. Çiftçilerimiz pamuk üretimi öncesi mercimek üreterek gelir elde etti. Hem pamuğa destek oldu hem de önemli bir gelir elde etmiş oldular. Bu yıl mercimek hasadı yeni başladı. Çiftçilerimize, hasadı yaparken tane kaybı ve verimi etkileyecek yöntemlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Şanlıurfa'da 2023 yılında 1,6 milyon dekarlık alanda mercimek ekimi yapıldı. Rekoltenin 200 bin tonu aşaması bekleniyor. Çiftçilerimizin bu yıl mercimekte önemli gelir elde edeceğini düşünüyoruz."

Kepirli Mahallesi'nde mercimek üreten İbrahim Ovalı da kentte bu yıl yağışların iyi olmasıyla kuru tarımın yapıldığı alanlarda verimin iyi olduğunu ifade etti.

Ovalı, "Bu yıl tarlamıza mercimek ekimi yaptık. Yağışlar oldukça iyi geçti. Yüksek verim bekliyoruz. Bunun yanında bazı yerlerde fazla yağış olması nedeniyle ürünlerimiz yan yattığı için makinayla hasadını yapamıyoruz. Bunun için elle hasadını yapıyoruz. Ürünümüzün veriminde kayıp olmaz inşallah. Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin. Maliyetler çok yüksek. Üretimin devamı için masrafların düşürülmesi gerekiyor. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız." dedi.

Mercimek hasadını yapan Hatice Şen ise arkadaşlarıyla sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek elle mercimek topladıklarını belirterek, "Bu yıl şükürler olsun verimi iyi, üretici kazandığı zaman bizde kazanıyoruz. Verimin iyi olmadığı zamanlar da hem çiftçi hem biz zarar görüyoruz. Şükürler olsun bu yıl iyi başladık." ifadelerini kullandı.

Sıcak havada çalışmanın çok zor olduğun anlatan Emine Bulut, her sabah erken saatlerde tarlaya gelerek elle mercimek hasadını yaptığını söyledi.