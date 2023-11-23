Şanlıurfa'da ilk kez ekilen ürünler çiftçinin yüzünü güldürdü

Şanlıurfa çiftçisinin ilk kez ektiği turşuluk kornişon ve biberde büyük başarı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ilk kez ekilen turşuluk kornişon ve biber, üreticisinin yüzünü güldürdü. Hasadı yapılan ürün, bölgede tarım işçisinin istihdamına katkı sağladı.

Hilvan'da alternatif ürün olarak pamuğun yerine turşuluk kornişon ile biber yetiştiriliyor. Bölge çiftçisi Resul Bebe tarafından geçtiğimiz yıl 400 dönüm arazi üzerinde yapılan deneme sonrası alınan başarılı sonuç ile bu yıl ekim alanı daha da genişletildi. Ege ve Trakya Bölgesinde yetişen kornişon ve turşuluk biberin Şanlıurfa'da da çok düşük maliyetle yetiştirildiğini belirten çiftçi Resul Bebe, hem bölge ekonomisine hem de istihdama katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mart ve Nisan ayında ekimine başlanılan turşuluk biber ve kornişon salatalık, yüksek verimi dolayısıyla 12'nci aya kadar hasat edilebiliyor. Yaklaşık 150 tarım işçisinin, başka ile gitmeden kendi memleketinde çalışma imkanı bulduğunu aktaran çiftçi Resul Bebe, ekim alanın genişletilmesi için bölge çiftçisine ücretsiz danışmanlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Çiftçi Resul Bebe, "Bu bölgede atalarımızdan gördüğümüz geleneksel tarım uygulamalarını uyguluyorduk. Geleneksel tarım uygulamalarında girdi fiyatlarının yüksekliği ve ürün fiyat düşüklüğü sebebiyle çiftçinin elinde çok fazla bir şey kalmıyordu. Dolayısıyla hem bölge çiftçisine örnek olmamız açısından hem de bölgenin ve ilin yaşadığı istihdam sorununa katkıda bulunmak için bu yakan biber dediğimiz turşuluk biber ve kornişon salatalık ekimine başladık. Daha önce Ege'nin İzmir ve Balıkesir ili ile Trakya bölgesine insanlarımız mevsimlik işçi olarak gidip, bu ürünleri orada toplamak için çalışırlardı. ve onlarla da bir araya geldik. Bu ürünün bu bölgede denemelik olarak ekeceğimizi söyledik. Kornişon salatalık ve turşu biberini ekeceğimizi söyledik. Şimdi burada çalışıyorlar. Bölgede firmalarla anlaşmamızı yaptık. Geçen yıl 400 dönümlük bir deneme çalışmamız oldu. Denemede ciddi anlamda başarı sağladık. Bu bölgede yetişen kornişon salatalık, Ege ve Trakya bölgesinde yetişen kornişon salatalıktan çok çok daha verimli ve kaliteli olduğunu söylediler ve biz bu denemede başarılı olduktan sonra ekim alanınızı genişlettik. 2'nci alternatif ürün olarak biz bu yakan biber dediğimiz turşuluk biberin ekimine başladık. 4'üncü aydan beri ortalama 150 kişiyi her gün istihdam ediyoruz. Ekmiş olduğumuz biberi, turşu fabrikaları gelip bizden alıyorlar. Kendimiz de bir kısmını turşu haline getiriyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı biberi, yine kurutup, pul biber haline getirip satışa sunuyoruz. Yeşil olanı da turşu haline getiriyoruz. Çiftçi Celal Yıldırım ise "Şanlıurfa'da bu işi bu sene yapmaya başladık. Daha önce dışarıdan mal getiriyorduk. Şimdi bizim Urfa'nın verimli topraklarında bu işi yapmak istedik ve bu sene de yaptığımız için memnun da kaldık. Tarlalarımız çok verimlidir. Bu iş uzun süreli bir iştir, daha önce tarım işçilerimiz sürekli dışarıya gidiyordu. Biz yaklaşık 6-7 aydan beri buradayız ve bu işimizi yapıyoruz. Kornişon ve turşuluk biber ekiyoruz" ifadelerini kullandı.