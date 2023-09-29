Türkiye'nin fıstık ihracatında önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'da, fıstık tesisleri kurulmaya devam ediyor. Birecik OSB Bölgesi'nde bulunan entegre tesis, fıstıkların kavrulmasından paketlenmesine kadar birçok işlemi gerçekleştirecek.

Türkiye'nin fıstık ihracatında önemli bir yere sahip olan ve yılda ortalama 100 bin ton kabuklu fıstık üretimi ile lider konumda bulunan Şanlıurfa'da fıstık tesisleri kurulmaya devam ediyor. Birecik OSB Bölgesi'nde bulunan ve ağızları tatlandıran fıstıkların kavrulmasından, paketlenmesine kadar birçok işlemin gerçekleştirileceği entegre tesis 2 buçuk dönüm kapalı alanda hizmet sunacak.

Yaklaşık 30 milyon fıstık ağacı ile yılda ortalama 100 bin ton kabuklu fıstık üretimiyle lider konumdaki Şanlıurfa'da fıstık tesislerinin sayısı her geçen gün artıyor. 2022 yılında Ocak-Haziran döneminde 91 ülkeye 111 milyon 456 dolarlık fıstık ihracatı yapan şehrin Birecik OSB Bölgesi'nde bulunan ve iş adamı Mehmet Mustafa Gürban'a ait kurulacak entegre tesis de bu ihracata önemli destek sağlayacak. 10 dönüm üzerinde 2 buçuk dönüm kapalı alanda bulunan entegre tesiste fıstık kavlatma, çıtlatma, kavurma ve paketleme işlemleri yapılıyor. Ülkenin birçok yerinde vatandaşların ağzını tatlandıran fıstıkların satışa hazır hale getirildiği tesiste 200 e yakın mevsimlik 50 çalışan sabit olmak üzere Şanlıurfa Birecik ve Gaziantep Nizip'ten istihdam edilmesi hedefleniyor.

Tatlıdan yemeğe, çikolatadan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişilmez lezzetleri arasında yer alan ve 'yeşil altın' olarak nitelendirilen fıstık, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da rağbet görüyor.

Öte yandan, Birecik OSB yatırımcıların tercih ettiği bölgeler arasında yerini alıyor. Bu bağlamda Mustafa Gürban, entegre fıstık tesisinin yanına 2 buçuk dönümlük bir alana zeytinyağı fabrikası da kuruyor. Baharat ve kuru gıdanın da bulunacağı fabrikanın yapım aşaması sürüyor. - ŞANLIURFA