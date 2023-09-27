Şanlıurfa'da Fıstık Hasadı Şenliği Düzenlendi

Şanlıurfa'da düzenlenen 'Tarlada Fıstık Hasadı Şenliği'nde, bu yıl yüksek rekolte beklentisiyle fıstık hasadına başlandı. Kent protokolü, ağaçlarda fıstık silkeleyerek bol kazançlı bir yıl olması temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın dünyada fıstığın merkezi olduğunu belirtti.

ŞANLIURFA'da, fıstık hasadına başlandı. Türkiye'de en fazla ağaç sayısına sahip Şanlıurfa'da bu yıl fıstıkta yüksek rekolte beklentisi üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Şanlıurfa'da, 'Tarlada Fıstık Hasadı Şenliği' düzenledi.Esemkulu Mahallesindeki bahçede düzenlenen fıstık hasadında kent protokolü ağaçlarda fıstık silkeleyerek bol kazançlı bir yıl olması temennisinde bulundu. Bu yılın mahsülünü ağaçlarda toplayan davetliler daha sonra fıstıkla yapılan yemek ve tatlılardan oluşan stantları gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte üretilen ve 'Keten köyneği' adı verilen fıstık türünü tescillettirdiklerini hatırlatarak, Biz qıstığın merkezindeyiz. Dünyada fıstığın merkezi Şanlıurfa'dır' dedi.