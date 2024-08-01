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Şanlıurfa'da Fıstık Hasadı Başladı: Fiyatlar Düşük

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Şanlıurfa'da fıstık hasadı bereketli başlarken, fiyatlar düşük seviyede seyrediyor. Geçen yıl kilosu 300 TL olan kırmızı fıstığın fiyatı bu yıl 200 TL'ye kadar geriledi.

Şanlıurfa'da halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen fıstığı hasadı başladı. Yüksek rekolteden memnun olan çiftçi, fiyatta ise umduğunu bulamadı. Geçen yıl kilosu 300 TL olan kırmızı fıstığın fiyatı bu yıl 200 TL'ye kadar düştü.

Türkiye'nin en önemli fıstık üretim merkezi olan Şanlıurfa'da hasat bu yıl bereketli başladı. Don olayının yaşanmaması ve yağışın orantılı bir şekilde düşmesi nedeniyle verimde büyük artış oldu. Geçen yıllara göre rekoltenin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürürken satış fiyatının beklenenden düşük olması ise hüsrana neden oldu. Yaş su altı fıstığın kilosu 100 TL'ye kadar düşerken kırmızı fıstığın kilosu ise 200 TL'ye kadar geriledi. Tüccarların fiyat düşürdüklerini iddia eden üreticiler, yetkililerden yardım istedi.

Tarlada fıstık toplayan Abdulsamet Bozkurt, hasadın bereketli olması dileklerinde bulunurken Faik Dağ ise çiftçinin fiyatlardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Bütün çiftçi arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli bir yıl diliyoruz. Çiftçi fiyatların düşüklüğünden şikayetçidir. Gübre ve mazot fiyatının artışı çiftçiyi zor durumda bıraktı. Devlet yetkililerinin taban fiyatı belirlemesini istiyoruz" diye konuştu.

Taban fiyatın henüz belirlenmediği boz fıstık geçen yıl 130 TL'den, kırmızı fıstık ise 300 TL'den alıcı buluyordu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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