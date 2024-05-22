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Şanlıurfa'da Elle Yapılan Kimyon Hasadı Yüksek Verim Sağlıyor

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Türkiye'de kimyon üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı Şanlıurfa'da, elle yapılan hasat başladı. Yüksek verim çiftçileri memnun ediyor.

Türkiye'de kimyon üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı tarım kenti Şanlıurfa'da, elle yapılan hasat başladı. Yüksek verim çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, hasat zamanı gelen ürünleri, tarlada yakından görmek için ziyaretlerine devam ediyor. Aksoy, Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde Mehmet Türk'e ait 22 de Kar alanda kimyon üretiminin yapıldığı tarlayı ziyaret etti. Hasadı yapılan ürünü inceleyen Aksoy, işçilerin elle yaptığı hasadı yerinde inceledi. Aksoy, kimyon üretiminin Şanlıurfa'da 50 de Kar alan üzerinde yapıldığını ve 3 bin 500 ton verime elde ettiklerini aktardı. Aksoy, Şanlıurfa'nın kimyon üretiminde ise yüzde 30'luk paya sahip olduğunu söyledi. Tarım işçilerinin elle yaptığı kimyon hasadı, yüksek verimi sayesinde çiftçisinin güldürüyor. Bu yıl yağışlarının düzgün yağmasıyla hububat ürünlerinde yüksek verim elde edilmesi beklendiği bildirildi.

" Şanlıurfa'mızda 50 bin de Kar alanda 3 bin 500 ton kimyon üretimi yapıyoruz"

Aksoy, hasat ziyareti sonrası açıklamasında, "Şimdi Şanlıurfa ilimizin Eyyübiye ilçesinin Sağlık Mahallesi'ndeyiz. Özellikle devletimizin Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) sulama alanlarını artırması ve bölgenin suya kavuşmasıyla iki ürün alıyoruz. Şu anda burada birinci ürün olarak ekilen kimyonun hasadındayız. Şanlıurfa'mızda yaklaşık 50 bin de Kar alanda kimyon üretimi yapılıyor. Bu hasattan 3 bin 500 ton da kimyon elde ediyoruz. Kimyon hem gıda sanayinde hem kozmetik sanayinde hem de kimya sanayinde kullanılan bir üründür. Bizim için de Şanlıurfa için de bir katma değer üretiyor. Hem üreticilerimiz 2 ürün alarak alternatif ürün denemiş oluyorlar. Hem de tarlaları boş kalmamış oluyor. Özellikle bu yıl Şanlıurfa'mızda ve bölgede GAP bölgesinde yağışların çok düzgün gitmesi ile hem buğday verimimiz hem mercimek verimimiz hem de kimyon ve diğer ürünlerin verimi artmış oldu. Normalde biz dekara 100 kilogram 120 kilogram alıyorduk ama inşallah bu sene kimyonda da 150'yi zorlayacağız gibi görünüyor. Böyle bereketli bir yıl oldu. Çiftçimize de üreticimize de çalışan emekçi kardeşlerimize de inşallah hayırlı olur. Bereketli bir yıl olur. Türkiye'de üretilen kimyonun yüzde 30'unu biz üretiyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

"Buğday ve arpaya göre kimyon iyi kar bırakıyor"

Yaşadığı mahallede ilk kez kimyon eken çiftçi Mehmet Türk, "Buğday ve arpaya göre daha iyi kar bırakıyor. Bundan sonra pamuk ve yer fıstığını da daha rahat ekebilirim. İnşallah bundan kar ederiz de ekimini sürdürürüm. Böylelikle bölgede alternatif ürünlerin ekimi sayesinde Şanlıurfa'dan dışarıya daha az mevsimlik tarım işçisi gitmiş olur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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