Şanlıurfa'da buz üreticileri, kavurucu sıcaklarda buzdan para kazanıyor. Havaların ısınmasıyla satışları başlayan üreticiler, günde ortalama 20 ton kalıp buz satıyor. Buz kalıpları, lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediliyor.

Şanlıurfa'da buz üreticileri sezonu açtı

Kavurucu sıcaklara en çok onlar seviniyor

Bunaltan sıcaklarda buzdan para kazanıyorlar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da buz üreticileri sezonu açtı. Havaların ısınmasıyla satışları başlayan üreticiler, günde ortalama 20 ton kalıp buz satıyor.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz sezonu başladı. Buz üreticileri, soğuk hava depolarında özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. 8 ila 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 15 ila 35 TL arasında satışa sunuluyor. Kentte faaliyet gösteren 5 buz fabrikasında günlük ortalama 20 ton buzun tüketildiği bildirildi.

Günlük 20 ton buz satılıyor

Buz üreticisi Abdulkadir Demir, kurduğu soğuk hava deposunda ürettiği kalıp buzları satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Demir, "Biz burada buz üretimi yapıyoruz. Günlük yaklaşık 5 ton buz üretiyoruz. Üretilen 5 tonu da satıyoruz. Havalar ısındığından dolayı buz satışlarımız daha bir rağbet görmeye başladı. Hava sıcak olduğundan dolayı buzdolapları olsun, ondan sonra çeşitli soğutma cihazları yetersiz geliyor. Yetersiz olduğu zamanda işletme sahipleri bizden buz talep ediyor. Buzu, su için kullanan var, şerbet için kullanan var, hamur için kullanan var. Fırıncılar hamur için kullanıyor. Şerbetçiler limonata için kullanıyor. Birçok işlemde buz kullanılıyor. Buz fiyatlarımız, büyük kalıp buz 35 TL, poşetli buz 25 TL ve yarım buz da 15 TL şeklinde satıyoruz" dedi.

Limonata satıcısı olarak günlük 5 ile 10 kalıp arasında buz tükettiğini belirten esnaf İbrahim Toğun, "Biz Şanlıurfa'da limonata satışı yapıyoruz. Havalar sıcak olduğu için bu ihtiyacımız oluyor. Ne zaman buz ihtiyacımız olsa buraya gelip buz alıyoruz. Günde ortalama 5 ila 10 kalıp arasında buz kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'da buz satarak aile geçimin sağlayan esnaf Nihat Ataşlar ise "Burada buz üretimi yapıyoruz, sabah erken 06.00 - 07.00 gibi iş yerimizi gelip açıyoruz. Geldiğimiz gibi makineleri kontrol ediyoruz, buz kalıplarımızı çıkarıyoruz. Çıkardığımız buzları servis ediyoruz. Fırınlara, lokantaları, şerbetçilere, palizacılara gönderip buz ihtiyaçlarını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarihi çarşılar bölgesinde 50 yıldır şerbet sattığını belirten 70 yaşındaki esnaf Naci Okkaş ise şerbettin buz ile yapıldığını, günlük 7-8 kalıp buz alıp şerbet ile karıştırarak sattığını söyledi.