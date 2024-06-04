Şanlıurfa'da Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi Tamamlanıyor

Şanlıurfa'da yapım çalışmaları süren Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı'nda yıl içerisinde içme suyu verilmesi planlanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürülüğünden yapılan yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı işinde 2024 yılında ilçeye içme suyunun verilmesi planlanıyor. İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği projede yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranı aşıldı.

İlçeye günde 46 bin metreküp su sağlayacak tesisin işletmeye açılmasıyla birlikte, ilçe merkezi ve merkeze bağlı 9 kırsal mahallede yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşa 2050 yılına kadar dünya standartlarında içme suyu sağlanacak.

Suyun Karkamış Barajı'ndan temini için yaklaşık 3,5 kilometre isale hattı ve 1 terfi merkezi arıtma tesisinin işlerinin tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, iş kapsamındaki çelik boru isale hattının tamamlandığını, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren arıtma tesisinin de işletmeye alınmasının hedeflendiğini kaydetti.