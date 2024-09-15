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Şanlıurfa'da Badem Hasadı ve Üretim Artışı

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Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın badem üretimindeki artışın sevindirici olduğunu belirterek, Hilvan'da yapılan alet ekipman dağıtımı ve badem hasat programına katıldı. Yeni makinelerle iş gücü ve ürün kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Şanlıurfa'da badem hasadına katılan Vali Hasan Şıldak, badem üretimindeki artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hilvan Kaymakamlığı, Hilvan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hilvan Ziraat Odası ortaklığında "Hilvan İlçesinde Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birlik Kurulumu ve Tarımsal Sanayinin Gelişimi Projesi" kapsamında alet ekipman dağıtımı ve badem hasat programı gerçekleştirildi.

Hilvan Üçüzler Mahallesinde gerçekleştirilen programa katılan Vali Şıldak, her zaman çiftçinin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, Şanlıurfa'da tarım ve sanayi alanındaki tüm gelişmelere öncülük ettiklerini vurguladı. Proje kapsamında gerçekleştirilen program ile makine ve ekipman dağıtımı yapılarak el gücüyle yapılan badem silkeleme, budama ve çapalama yerine makineler sayesinde iş gücü, zaman ve ürün kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni ekipmanların çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Şıldak, daha sonra badem hasadına katıldı. Tüm üreticilere hayırlı bir sezon dileklerinde bulunan Vali Şıldak, son 15 yıllık dönemde yapılan bahçe tesisleri ile birlikte Şanlıurfa'nın badem üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını, üretimin yüzde 10'unu gerçekleştirdiğini ve 2,5 milyon ağacın bulunduğunu ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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