ŞANLIURFA - 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek 6 fabrikanın yapımı tamamlandı - Haberler

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ŞANLIURFA - 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek 6 fabrikanın yapımı tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 6 fabrikada 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 6 fabrikada 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa'daki Organize Sanayi Bölgesinde büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen ve faaliyete girdiğinde 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan fabrikaların çevre düzenleme çalışması büyük ölçüde tamamlandı.

Fabrika içerisindeki çalışmaları da tamamlayan ekipler, ayakkabı üretimi yapacak makineleri de temin ederek fabrikanın faaliyete gireceği gün için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yapımını tamamlanan fabrikalarla Şanlıurfa, ayakkabıcılık sektöründe cazibe merkezi haline gelecek.

AA / Ekonomi

Şanlıurfa Türkiye Ekonomi Haberler

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