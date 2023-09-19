Şanlıurfa'da 10. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Yoğun İlgi Gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde açılan ve Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda firmanın katıldığı 10'uncu Gıda ve Yöresel ürünler fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarda yöresel ürünler satışa sunuldu ve vatandaşlar bol bol alışveriş yaptı. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde açılan ve Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda firmanın katıldığı 10'uncu Gıda ve Yöresel ürünler fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda firmanın katıldığı fuarda yöresel ürünler satışa sunuldu.

Fuar merkezinde açılan yöresel ürünler stantlarını gezen vatandaşlar burada bol bol alışveriş yaptı. Fuara katılan esnaflar gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları fuarının 24 Eylül Pazar gününe kadar açık olacağı belirtildi. - ŞANLIURFA