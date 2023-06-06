Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarıma Elverişli Arazilerde Buğday Üretimi Yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneşi, suyu, bereketli toprakları ile tarım alanında önemli bir yere sahip olan kentte belediye tarafından tarıma elverişli arazilerde ekmeklik buğday üretimi yapılıyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen kentte, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 dekar alana ekimi yapılan buğday, kurban kesilerek hasat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Sait Ardan, vatandaşa kaliteli ekmek sunmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Hasadı yapılan buğdayın belediyenin fabrikalarında ekmeğe dönüştüğünü vurgulayan Ardan, "Bir senenin sonunda buğdayımızı biçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bereketli etsin. Buğday ekilen alan Teknokent ile birlikte işlediğimiz bir alandır. Bu alan içerisinde AR-GE çalışmalarını da yapıyoruz. Halk ekmek fabrikasına verilmek üzere buğday ekimimiz oldu. Buğday ekiminden sonra bu alanda iklime dayanıklı mısır çeşidinin denemesini de yapacağız."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen halk ekmek, piyasa fiyatının yarısına satılıyor.