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SANKON Üyesi Federasyonlar Yeni Başkanlarını Seçti

SANKON Üyesi Federasyonlar Yeni Başkanlarını Seçti
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Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu yeni başkanlarını belirledi. Başkanlar, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma sözü verdi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'na (SANKON) üye olan Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, genel kurullarını gerçekleştirerek yeni başkanlarını belirledi. Delegelerin tam desteğiyle seçilen başkanlar, sektörel gelişmeyi desteklemek ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışacaklarını açıkladılar.

Merkezi Mersin'de bulunan ve Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde faaliyet gösteren Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu'nun Olağanüstü Genel Kurulu, Mersin'de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kullanılan 500 delegenin tamamının oyunu alarak başkan seçilen iş insanı Gülay Yando, yaptığı açıklamada, "Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu Yönetim Kurulu adına, SANKON Genel Başkanlığı'na bağlılığımızı bildiriyorum. Federasyon olarak bölgedeki sanayi ve ticaret faaliyetlerini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız" ifadelerini kullandı. Genel Kurul'da alınan önemli bir kararla federasyonun merkezi, Mersin'den Antalya'ya taşınacak.

Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu Başkanlığına Rüya Tokgöz seçildi

Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu ise Ankara'da federasyon merkezinde yapıldı. 500 delegenin oy birliğiyle başkan seçilen Rüya Tokgöz, sektörel kalkınmayı hedefleyen projeler üzerinde çalışacaklarını belirtti. Tokgöz, "SANKON Genel Merkezi'ne olan bağlılığımızla, Türkiye genelinde emlak ve gayrimenkul sektörünü güçlendirmek için yönetim kurulumuzla birlikte aktif çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu Başkanlığına Mehmet Naci Şentürk seçildi

Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu da geniş bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi. 500 oyun tamamını alarak başkan seçilen Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Naci Şentürk, federasyon olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışacaklarını ve kırsal kalkınmayı güçlendirecek projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Şentürk, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin desteğiyle, tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli adımlar atacağız" dedi.

Ortak Hedef: Türkiye'nin Ekonomik Kalkınması

Her üç federasyon başkanı da yeni görevlerinde SANKON'un gücünden faydalanarak sektörel kalkınmayı desteklemek ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti. Bu gelişmeler, SANKON'un Türkiye ekonomisindeki güçlü pozisyonunu bir kez daha ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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