SANKON: Türk şirketleri Sırbistan-Kosova çatışmalarından etkileniyor

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Aytaç Atabay, Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan çatışmalarla ilgili; "Sırbistan ve Kosova'da ithalat ve ihracat yapan çok fazla sayda SANKON'a üye Türk şirketleri mevcuttur. Dolayısıyla şirketlerimiz bu çatışmalardan ve risk ortamından etkilenmektedir. Sorunlar silahla değil, diplomasiyle çözülmelidir. Bir an önce çatışmaların ve gerilimin son bulmasını diliyor, tarafları aklıselim ile itidalli olmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Aytaç Atabay, Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle, yazılı açıklama yaparak tarafları itidalli olmaya davet etti.

Atabay açıklamasında,

"Son günlerde Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan sıcak çatışmalar nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyoruz. Dünyanın çatışmalara değil, barışa ve sükunete ihtiyacı vardır. Dünyanın herhangi bir yerindeki çatışmalar tüm devletlerin siyasi ilişkilerini etkilediği kadar, ekonomilerini ve ticaretini de etkilemektedir. Ülkemiz de bundan fazlasıyla etkilenmektedir. Sırbistan ve Kosova'da ithalat ve ihracat yapan çok fazla sayda SANKON'a üye Türk şirketleri mevcuttur. Dolayısıyla şirketlerimiz bu çatışmalardan ve risk ortamından etkilenmektedir. Sorunlar silahla değil, diplomasiyle çözülmelidir. Bir an önce çatışmaların ve gerilimin son bulmasını diliyor, tarafları aklıselim ile itidalli olmaya davet ediyoruz" dedi.