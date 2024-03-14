SANKON, Türk Devletleri Teşkilatı'na Üye Ülkeler ile Ticareti Geliştirmeyi Hedefliyor

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler ile mevcut ticareti daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Genel Merkezi Ankara'da olan ve Birleşmiş Milletler örgütüne üye 193 dünya devletinin başkentlerinde temsilcilikleri bulunan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Afrika kıtasında, Arap yarımadasında, Orta Asya Türk devletlerinde, Avrupa kıtasında, Asya kıtasında, Pasifik ve Karayip ülkelerinde faaliyet gösteren, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak faaliyette bulunuyor. Türkiye ile dünya devletleri arasında fiziki ve online iş forumları, konferanslar ve toplantılar yaparak ekonomiye büyük katkılar sağlayan, yurt dışına Türk şirketlerini yollayan, aynı şekilde yurt dışından, Türkiye'ye yabancı şirketleri getiren, bünyesinde 25 binden fazla yurt içi ve yurt dışı üye şirketleriyle uluslararası ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olan SANKON, 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler ile ihracat hedefini 2 milyar dolar olarak belirledi.

SANKON Genel Sekreteri Nazmi Tutal, yönetim kurulu adına yapmış olduğu yazılı açıklamasında, "Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler, kardeş ülkelerdir ve bizim için çok önemlidirler. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin misyonu ve faaliyetleri her geçen gün artmaktadır ve küresel olarak, önemli bir güç merkezi haline gelmektedirler. Söz konusu üye ülkeler, uluslararası alanda ve diplomaside birlikte hareket ederek, ortaklık temelinde güç birliğini, işbirliğini ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmektedirler. Türkiye'nin de bu ülkelerle olan ekonomik ve ticareti ilişkileri ilerleme kaydetmeye devam etmektedir. SANKON kuruluşu olarak, Türkiye ile Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamayı ve güçlü olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ülkelerine geçmiş yıllarda heyetler yollandığını hatırlatan Tutal, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler ile ithalat ve ihracat komisyonu kuruldu. SANKON kuruluşu olarak, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla bu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile yakın işbirliği içerisinde olduk. Geçtiğimiz yıl ise ilişkilerimizin doruk noktasına ulaştığını gördük. 2024 yılında da bu ülkeler ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi rakamsal olarak daha üst düzeye ulaştırmayı düşünüyoruz" dedi.

"Tüm bu ülkeler ile ihracat hedefimizi 2 milyar dolar olarak ortaya koyduk"

Nazmi Tutal, "Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu öncülüğünde, çok sayıda heyet ile bu ülkelere tekrar ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir ve birçok alanda yatırıma ihtiyaçları var. Özellikle, Türk yatırımcılar için cazibe merkezi. Türkiye, bu ülkeler için model olabilir. Yatırım imkanları da çok fazla. İnşaat, en çok gelişen sektörlerden. Enerji, tekstil, savunma sanayi, sağlık, tarım, imalat sanayi ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek, SANKON kuruluşu olarak, tüm bu ülkeler ile ihracat hedefimizi 2 milyar dolar olarak ortaya koyduk" diye konuştu. SANKON Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, SANKON kuruluşunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan devletlerinin tamamında temsilcilikleri vasıtasıyla etkin bir şekilde faaliyette bulunduğu ifade edildi. - İSTANBUL