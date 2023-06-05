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SANKON, Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik etti

SANKON, Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik etti

Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kutladı. SANKON Genel Başkan Yardımcısı Şener Koçak, Konfederasyon Yönetim Kurulu adına, yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve Yönetim Kurulunu kutlayan yazılı bir mesaj yayınladı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kutladı.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Şener Koçak, Konfederasyon Yönetim Kurulu adına, yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve Yönetim Kurulunu kutlayan yazılı bir mesaj yayınladı. Açıklama şöyle:

"Sivil toplum kuruluşları ülkemiz için önemlidir. Küreselleşme çağındaki günümüzde sivil toplum örgütleri; toplumları yönlendiren, çalıştıran temel faktördür. Sivil toplum kuruluşları, demokratik düzenin bir parçası olarak, çözüm üretmek için görüş oluşturarak veya sesi duyulmayanların sesi olarak önemli konuları dile getirmektedir. Politika ve strateji oluşturmada bilgi ve deneyim aktararak, ülke sorunlarına çözüm üretilmesine katkı sağlamaktadırlar. TOBB da ülkemizde bu tür çalışmaları bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. 79. Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına seçilen Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyoruz ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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