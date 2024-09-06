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SANKON, Kocaeli, Antalya ve İzmir il başkanlıklarına yeni atamalar yaptı

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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu tarafından Kocaeli, Antalya ve İzmir il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığı açıklandı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu tarafından Kocaeli, Antalya ve İzmir il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığı açıklandı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Avukat Özkan Atalay tarafından yapılan açıklamada Kocaeli İl Başkanlığı'na İş insanı Babek Babekov, İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığı'na İş İnsanı damı Halil Durankuş ve Antalya İl Başkanlığı'na İş insanı Osman Şahin'in atandığı belirtildi.

SANKON Genel Sekreteri Av. Özkan Atalay, yönetim kurulu olarak ataması yapılan isimlere güvenlerinin tam olduğu belirtilerek "Kuruluşumuzun Antalya, İzmir ve Kocaeli İl Başkanlıklarına atanan arkadaşlarımıza ve ekiplerine başarılar dileriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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