SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Hindistan Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla yapılan toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiklerini belirtti.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Hindistan Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Cevahiroğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla yapılan toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, SANKON olarak çalışmalarda bulunmaya, Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile var olan işbirliğimizi geliştirmeye ve daha da güçlendirmeye hazırız" dedi.

Cevahiroğlu, ayrıca geçmiş yıllarda da Hindistan Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiklerini belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, en kısa zamanda iki ülke arasında video konferans ve çok sayıda SANKON üyesi şirketlerin katılımıyla fiziki ve online ekonomik iş birliği forumu yapmak istiyoruz. SANKON üyesi şirketlerle en kısa zamanda kalabalık bir heyetle Hindistan'a ziyaret gerçekleştirmek ve çok sayıda ikili anlaşmaya imza atmak istiyoruz" dedi.

Cevahiroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemlerinde, Hindistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik iş birliğimiz en üst düzeye ulaşmıştır. Türk şirketleri olarak bu durumu büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

HİNDİSTAN'DAN TÜRK ŞİRKETLERİNE DAVET

Hindistan Devleti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Uma Kant ise konuşmasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine değinerek, Türk şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.

Kant, "Türkiye ile Hindistan arasındaki ikili ilişkiler güçlüdür, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin ise daha üst seviyelere çıkması gerekmektedir. Her iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki işbirliğimizi artırmak amacıyla, SANKON kuruluşu ile güçlü olan işbirliğimiz bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edecektir. Bu doğrultuda video konferans ve Türk şirketlerinin katılacağı fiziki-online iş forumu için SANKON kuruluşu ile iş birliği yapmaya hazırız. Hindistan'dan çok sayıda ürünü Türkiye'ye ihraç ediyoruz, Türkiye'den de birçok ürünü ithal ediyoruz. Türk şirketleri ile Hindistan şirketleri arasında daha fazla iş birliği yapılması gerekmektedir" dedi.