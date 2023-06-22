SANKON, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatçı şirketlere desteğini açıkladı

Türkiye'nin 81 ilinde ve Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkede temsilcilikleri bulunan, Türkiye ve dünya genelinde 25 binden fazla üye şirkete sahip olan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'ndan (SANKON) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracatçı şirketlerle ilgili açıklamalarına destek geldi.

SANKON Dış ilişkiler Kurulu Başkanı iş kadını Hilal Amil, SANKON adına yazılı açıklama yaptı. Amil açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracatçı şirketlerle ilgili açıklamalarına yürekten katılıyoruz ve tüm gücümüzle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ihracatçı şirketler hakkında TİM'de söylediği; 'Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol ve dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Gönlümüzle birlikte kapımızı da sizlere ve temsilcilerinize açık tuttuk. İstişare ettik.' şeklindeki sözleri bizler için çok anlamlıdır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları ihracatçı şirketlere devletin en üst düzeyde verdiği desteği göstermektedir. Şirketlere güven vermektedir. Güven ve istikrar ülke ekonomisi için vazgeçilmez öneme sahiptir. Türkiye yüzyılı, Türk şirketlerinin yüzyılı olacak. İhracatın yüzyılı olacak. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak. Türk şirketlerinin uluslararası arenada kendisini gösterdiği yüzyıl olacaktır. Hükümetimizin küresel krize rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ve 2028 senesi için de 400 milyar dolar ve üstüne çıkarma hedefi SANKON üyesi şirketleri cesaretlendirmekte ve heyecanlandırmaktadır."

Amil; Afrika, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrupa coğrafyasında SANKON kuruluşu olarak, binlerce şirketle ülke ihracatına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve bir çok anlaşmalar imzaladıklarını söyleyerek, bundan sonra da aynı şekilde ülke ihracatını artırmaya yönelik hamleler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.