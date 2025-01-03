SANKON, Antalya İl Başkanlığı'na İlknur Fidan Atandı

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Antalya İl Başkanlığı ve Akdeniz Bölge Başkanlığı'na İlknur Fidan'ı atadı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Antalya İl Başkanlığı ve Akdeniz Bölge Başkanlığı'na atama yaptı. SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, yaptığı yazılı açıklamada, iş insanı İlknur Fidan'ın hem Antalya İl Başkanlığı hem de Akdeniz Bölge Başkanlığı görevine atandığını duyurdu.

Eken, SANKON Yönetim Kurulu olarak İlknur Fidan ve ekibine olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Bu atamanın SANKON'un bölgesel işbirliklerini güçlendirme ve Antalya'da sanayi ile ticaret alanında daha etkin bir rol oynamayı hedeflerken İlknur Fidan'ın liderliğinde, SANKON'un Akdeniz Bölgesi'nde daha dinamik ve başarılı çalışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor. - İSTANBUL