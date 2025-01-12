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SANKON, 2025'i İhracat Yılı İlan Etti

SANKON, 2025'i İhracat Yılı İlan Etti
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Türkiye'nin 2025 yılını ihracatın artırılacağı bir yıl olarak belirledi. Toplantıda, Türk firmalarının uluslararası pazarlara açılmasına yönelik stratejiler belirlendi ve ihracatı desteklemek için yeni komisyonlar oluşturuldu.

Türkiye'nin en önemli ekonomik sivil toplum kuruluşlarından biri olan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), 2025 yılını Türkiye'den yapılan ihracatın artırılacağı bir yıl olarak ilan etti.

SANKON, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren ve çok sayıda federasyonu bünyesinde barındıran büyük bir organizasyon olarak yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

SANKON Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya, konfederasyonun yönetim kurulu, federasyon yetkilileri ve sektörel temsilciler katıldı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Türkiye'den dünya genelindeki ülkelere yapılacak ürün ihracatının artırılması oldu. Konfederasyon, 2025 yılını ihracat yılı ilan ederek, Türk firmalarının uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyor.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ihracat yapan firmalara sağladığı teşvik ve desteklerin önemine değindi. Eken, hükümetin ihracat firmalarını destekleyen çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu destekleri en güçlü duygularımızla destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Eken, SANKON'un bu adımının, Türk iş dünyası için önemli fırsatlar oluşturacağını ve Türkiye'nin global ticaretteki rekabet gücünü artıracağını da dile getirdi.

Eken, SANKON'un ihracat yapan üyeleri için bir komisyon oluşturduğunu da duyurdu. Bu komisyon, Türk ihracatçılarına teknik bilgi ve pazar desteği sağlayacak. SANKON, ihracatçı firmaların küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer alması için gerekli her türlü desteği sunmayı amaçlıyor.

Toplantıya, Ankara Dış Ticaret Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu, Tarım ve Gıda Federasyonu, Moda ve Tekstil Tasarımı Federasyonu gibi çeşitli sektörlerden federasyon yetkilileri de katıldı. Katılımcılar, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak ve Türk ürünlerini dünya çapında tanıtmak için ortak stratejiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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