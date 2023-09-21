Şanghay Serbest Ticaret Bölgesi'nde Yeni Kurulan Firma Sayısı Arttı

Çin'de yayımlanan bir resmi rapora göre, Şanghay Serbest Ticaret Bölgesi'nde son on yılda yeni kurulan firma sayısı arttı ve iş ortamı iyileşti. Bölge, geçen yıl 84.000 yeni işletmeyi kendine çekerek, kuruluşundan önceki 20 yılda kurulan işletme sayısının 2,35 katına ulaştı.

SHANGHAİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayımlanan bir resmi raporda, Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nde son on yılda yeni kurulan firma sayısının arttığı ve iş ortamının iyileştiği belirtildi.

Resmi rapor, 2013 yılında Pudong'da kurulan ve Çin'in ilk pilot serbest ticaret bölgesi olan Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi'nin kuruluşunun 10. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir forumda yayımlandı.

Rapora göre Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi geçen yılın sonu itibarıyla 84.000 yeni işletmeyi kendine çekerek, bölgenin kuruluşundan önceki 20 yılda kurulan işletme sayısının 2,35 katına ulaştı.

Rapora göre, inşaat faaliyetlerinden istifade eden Pudong Yeni Bölgesi, 2022 yılı itibarıyla 217,27 milyar ABD doları tutarında kümülatif kayıtlı sermaye ve 74,99 milyar ABD doları tutarında fiili kullanımdaki kümülatif yabancı yatırımla 18.691 yeni yabancı yatırım projesini kendine çekti.

Geçtiğimiz yıl Pudong Yeni Bölgesi'nin gayrisafi yurt içi hasılası 2013 yılına kıyasla 2,3 kat artarak 1,6 trilyon yuana (yaklaşık 223,05 milyar ABD doları) ulaşırken, bölgenin toplam emtia satış hacmi 2,5 kat artarak 5,9 trilyon yuana, toplam tüketim malları perakende satışı 2,3 kat artarak 360 milyar yuana ve mali geliri ise 1,9 kat artarak 520,1 milyar yuana yükseldi.