Şanghay'ın İthalat ve İhracatı Arttı

Çin'in Şanghay kentinin ithalat ve ihracatı bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 3,51 trilyon yuana ulaştı. Şanghay'ın Avrupa Birliği ile ticareti ise yüzde 5,3 artarak 711,15 milyar yuan olarak gerçekleşti.

SHANGHAİ, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 3,51 trilyon yuana (yaklaşık 490,1 milyar ABD doları) ulaştı.

Shanghai Gümrüğü verilerine göre söz konusu dönemde Shanghai kentinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artarak 1,44 trilyon yuan olurken, ithalatı ise yüzde 1,6 artışla 2,07 trilyon yuana yükseldi.

Shanghai kentinin Avrupa Birliği ile ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 711,15 milyar yuan olarak gerçekleşirken, bu rakam söz konusu dönemde kentin toplam dış ticaret hacminin yüzde 20,2'sine denk geliyor.

Shanghai, 2023 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 1 trilyon yuan değerinde mekanik ve elektrikli ürün ihraç etti. Bu rakam, söz konusu dönemde kentin toplam ihracat hacminin yüzde 69,3'ünü oluşturuyor.

Shanghai kenti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artışla 473,59 milyar yuan değerinde tüketim malı ithal ederken, bu rakam kentin toplam ithalat hacminin yüzde 22,9'una tekabül ediyor.