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Sangfor, Türkiye'de yeni ofis açtı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Sangfor, Türkiye'de yeni ofis açtı

Sangfor Technologies, Türkiye'de yeni ofis açtığını duyurdu.

Sangfor Technologies, Türkiye'de yeni ofis açtığını duyurdu.

Siber güvenlik ve bulut bilişim çözümleri şirketlerinden Sangfor Technologies, Türkiye'de yeni ofis açtığını duyurdu. Şirket, bölgede kuracağı yeni ofisle yerel kuruluşlara dijital dönüşüm vizyonlarını gerçekleştirmede yardımcı olarak Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor. Sangfor Türkiye Genel Müdürü Finn Yang yaptığı açıklamada, "Şirketin Türkiye'deki yeni ofisinin açılışı, bu bölgeye ve çevresindeki alanlara sağlayabileceğimiz değeri fark ettiğimiz için büyüme stratejimizin önemli bir parçasıdır. Dijital dönüşüm, küresel yenilikçiliğin merkezinde yer alıyor ve bu dönüşümü destekleyecek ve sağlayacak siber güvenlik ve bulut bilişim şirketlerine olan büyük talebi fark ettik" dedi.

İstanbul'da açılacak ofisin Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan dahil olmak üzere birçok alanda ve bölgede faaliyet göstereceği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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