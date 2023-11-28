Sandıklı'da Şeker Pancarı Söküm Çalışmaları Yavaş İlerliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık bir ay önce başlayan şeker pancarı söküm çalışmaları devam ediyor. Üreticiler, sökümün yavaş ilerlemesinden, nakliye sorunundan ve uygulanan fireden şikayetçi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık bir ay önce başlayan şeker pancarı söküm çalışmaları devam ediyor. İlçede bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor ancak bazı üreticiler söküm çalışmalarının yavaş ilerlediğinden, nakliye sorunundan ve uygulanan fireden yakındı.

Sandıklı'da 700'den fazla üreticinin yaklaşık bir ay önce başladığı şeker pancarı hasadı devam ediyor. Özel makinelerle sökümü yapılan şeker pancarları, mera ve boş alanlarda yığınlar halinde toplanıp talebe göre kamyonlarla fabrikaya gönderiliyor. Şeker pancarının bu yıl kilogramı 1,85 lira açıklanırken, ilçede 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Bazı üreticiler söküm çalışmalarının yavaş ilerlediğinden, pancarların fabrikaya nakliyesini sağlamakta sıkıntı çektiklerinden ve fabrikanın çok fazla fire uyguladığından yakındı.

'NAKLİYE SORUNU YAŞIYORUZ'

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Çok büyük nakliye sorunu yaşıyoruz. Pancarları almadılar, beklettiler. Pancarların üzerine kar yağdı. Pancarlar çürüdü. Pancarlar burada beklerken yüzde 20 ile yüzde 60 arasında fire veriyor. Yetkilileri günlerdir arıyoruz. Telefona cevap vermiyorlar, karşımızda muhatap bulamıyoruz dedi.

'BURADA BEKLEYEREK YÜZDE 30 FİRE VERDİ'

Şeker pancarı üreticisi İsmail Arı, Pancarda sorun yağış. Yağış oldu mu yüzde 10 zaten fire oluyor. Buradaki pancar söküleli 40 gün oldu. Pancar yığın yaptığımız yer taş toprak olduğu için bizi en sona koyuyorlar. Bizi joker olarak kullanıyorlar. Yüzde 30 ile yüzde 35 arası fire veriyorlar. Zaten burada bekleyerek yüzde 30 fire verdi. 40 gündür pancarımız burada bekliyor diye konuştu.