Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 40 bin dekar alanda ekimi yapılan patateste hasat başlarken, patatesin kilogram fiyatının ise 9 ila 11 lira arasında satıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 40 bin dekar alanda ekimi yapılan patateste hasat başlarken, patatesin kilogram fiyatının ise 9 ila 11 lira arasında satıldığı belirtildi.

Sandıklı'da patates hasadı başladı. Hasattın bu yıl 4 ay sürmesi bekleniliyor. Tarlada makineler ile sökülen patatesler işçiler tarafından kasa ve çuvallara konuyor. Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin bir çok iline gönderiliyor. İlçede 800'ün üzerinde patates üreticisi 40 bin dekar alanda ekim yaptı. Dekara 2 ila 3 ton civarında patates elde edilirken, kilogramı 9 ila 11 lira arsında satış yapılıyor. - AFYONKARAHİSAR