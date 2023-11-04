Sandıklı'da İkinci Ekim Patates Verimi Üreticileri Sevindirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde temmuz ayında ekilip kasım ayına kadar hasadı yapılan 'ikinci ekim' patatesteki verim üreticinin yüzünü güldürdü. İkinci ekim patateslerin fiyatı düşse de verimin yüksek olmasıyla üreticiler beklediği kazancı elde etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde temmuz ayında ekilip kasım ayına kadar hasadı yapılan 'ikinci ekim' patatesteki verim üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'da temmuzda başlayan patates hasadı dönemi son eriyor. Üreticilerin 15 gün içerisinde hasadı tamamlamayı hedeflediği kentte, tarladan makineyle sökülen patatesler, işçiler tarafından çuvallara doldurulup satışa hazır hale geliyor. Patatesler, kamyona yüklenip İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adapazarı, Kocaeli gibi Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.

Kentte 800'den fazla üreticisinin 40 bin dekar alanda ekim yaptığı patateste, dekarda 2 ile 5 ton civarında üretim gerçekleşiyor. Patates, kilosu 9 ila 15 liradan alıcı buluyor. İKİNCİ EKİM PATATESLER ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Mart ayında ekilip temmuz ayındaki hasat sonrası yeniden ekilen patateslerin kasım ayında toplandığı 'ikinci ekim' dönemindeki verim üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede ikinci ekimi yapılan patateslerin fiyatı düşşe de verimin yüksek olmasıyla üreticiler beklediği kazancı elde etti.

'İKİNCİ EKİMLERDE SORUN OLMADI'

Patates hasatının sonuna yaklaşıldığını anlatan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Birinci ekim patateslerin ekimi mart ayında başlıyor. Temmuz ayında da sökümü yapılıyor. İkinci ekim temmuzda yapılarak kasım ayında toplanıyor. Türkiye'nin bütün bölgelerine Sandıklı'dan patates gönderiyoruz. Yurt dışına ihracat oluyor. İklim şartları ve toprağın veriminden Sandıklı'da üretilen patatesin lezzeti güzel oluyor. Bu yıl ilk ekimde yağış ve üründeki hastalıktan dolayı verim kaybı oldu. İkinci ekimde sorun olmadı. Çiftçinin yüzü ikinci ekimde güldü" diye konuştu.

'İKİNCİ EKİM YENİ YENİ YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI'

Patates üreticisi Süleyman Doğan ise şunları söyledi:

"Patates sökümünün son günleri. Ben ikinci ekim patatesi 8 yıldır yapıyorum. İlçemizde ikinci ekim patates yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. İkinci ekim patateslerin verimi, ilk ekime göre yüksek. Dekarda 4 ile 5 ton ürün elde ediyoruz."(DHA)