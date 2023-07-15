Sandıklı'da Arpa Hasadı Başladı, Alım İşlemleri Devam Ediyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hasadın başlaması ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve tüccarların arpa alımı da başladı. Arpa alım merkezlerinde üreticileri ziyaret eden Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, çiftçilerin alım işlemlerinin yavaş ilerlemesinden şikayetçi olduğunu söyledi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hasadın başlaması ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve tüccarların arpa alımı da başladı.

Sandıkylı'da hububat hasadı yaklaşık 10 gün önce başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi arpayı kilogramını 7 lira 50 kuruşa, Tarım Kredi Kooperatifleri de üreticinin borçları karşılığında 5 lira 70 kuruşa alım yapıyor. İlçedeki tüccarlar da üreticiden kilogramını 4 lira 50 kuruş ila 5 liraya alım gerçekleştiriyor. Arpa alım merkezlerinde üreticileri ziyaret eden Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, çiftçilerle sohbet etti. Fatma Toptaş, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ndeki alım işlemlerinin yavaş ilerlemesinden şikayetçi olduğunu söyledi. Üreticilerden Necati Aydoğan da fiyat farklılıklarının giderilmesi gerektiğine değindi. Alaaddin Sarıkaya da hasat ettikleri arpayı satmak için uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını anlattı.