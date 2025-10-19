Haberler

Sanayiye 177,2 Milyar Lira Ödenek Ayrıldı

2026 yılı bütçe teklifine göre, sanayinin geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi amacıyla 177,2 milyar lira ödenek ayrılacak ve imalat sanayi ihracatının 266,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi için gelecek yıl 177,2 milyar lira ödenek ayrılırken, bu doğrultuda imalat sanayisi ihracatının da 266,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüm için yeni rota çizildi.

Bu kapsamda, "Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı" ile üretim ve yatırım ortamını iyileştirerek, yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretildiği, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir üretim yapısı oluşturulması amaçlandı. Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı için merkezi yönetim bütçesinden 2026 yılı için 177,2 milyar lira ödenek planlanırken, 2027 ve 2028 yıllarında 178 milyar lirayı aşan ödenek ayrılması hedeflendi.

Söz konusu ödeneğin detaylarına bakıldığında, bu yıl 258,7 milyar dolar olması tahmin edilen imalat sanayi ihracatının, gelecek yıl 266,5 milyar dolara çıkması öngörüldü. Söz konusu rakamın, 2027 yılında 277,8 milyar dolar ve 2028 yılında 291,5 milyar dolara yükselmesi planlandı.

Uluslararası doğrudan yatırım girişi artacak

Öte yandan, ödenek ve ihracat beklentileri yükseltilirken, imalat sanayisi ve uluslararası doğrudan yatırım girişine ilişkin hedefler de yukarı doğru güncellendi. Bu çerçevede imalat sanayisinin, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payının 2026'da yüzde 17, 2027'de yüzde 17,5 ve 2028'de yüzde 18 olması öngörüldü.

Uluslararası doğrudan yatırım girişinin ise bu yıl sonunda 14 milyar dolar olacağı hesaplanırken, gelecek yıl 15,2 milyar dolar, 2027'de 17,54 milyar dolar, 2028'de ise 21 milyar dolara yükselmesi amaçlandı.

Yüksek teknolojinin payı yükselecek

Ayrıca, orta ve yüksek teknoloji ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payının yükseltilmesi de hedeflendi. Bu kapsamda, orta-yüksek teknolojili sanayilerin, imalat sanayisi ihracatındaki payının 2026'da yüzde 40, 2027'de yüzde 40,3 ve 2028'de yüzde 44 olarak gerçekleşmesi planlandı.

Yüksek teknolojili sanayilerin, imalat sanayisi ihracatındaki payı da 2026'da yüzde 4,35, 2027'de yüzde 4,7 ve 2028'de ise yüzde 5,5 olarak hedeflendi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
