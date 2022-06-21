"Sanayide Kadın Eli" Projesi'ne destek veren firmalarla protokol imzalandı - Haberler

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"Sanayide Kadın Eli" Projesi'ne destek veren firmalarla protokol imzalandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Ekonomi
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'Sanayide Kadın Eli' Projesi'ne destek veren firmalarla protokol imzalandı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO), "Sanayide Kadın Eli" Projesi'nde destek veren firmalarla işbirliği protokolü imzalandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO), "Sanayide Kadın Eli" Projesi'nde destek veren firmalarla işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Kadın varsa yarın var" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, BTSO'da tören düzenlendi.

Törene, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB Müdürü Mustafa Gülen, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve firma sahipleri ve yöneticileri katıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Ateş, kadınların istihdamda da sayılarının artırılmasının önemine değinerek, projenin çıkış noktasının, bu amacın oluşturduğunu söyledi.

Proje kapsamında özellikle kırsaldaki kadınları istihdama kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Ateş, projenin ilk protokollerini oda üyesi 7 sanayi kuruluşuyla imzalayacaklarını belirterek, projeye katılarak destek veren firmalara teşekkür etti.

Ateş, protokollerin sanayi sektöründeki diğer başka firmalarla da önümüzdeki süreçte devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından, projeye katılan firmalarla protokol imzalandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Ekonomi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Türkiye Bolu Ekonomi Haberler

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