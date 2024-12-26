Sanayiciler Asgari Ücretin Üzerinde Vizyon Sergileyecek

Yeni asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayicilerin yaşadığı kalifiye eleman sıkıntısına dikkat çekerek, açıklanan artış oranının üzerinde bir yaklaşım sergileyeceklerine inandığını belirtti. Enflasyonla mücadele edilen zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Başkan Çevikel, "Birlik, beraberlik ve karşılıklı yardımlaşma ile bu zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

"Sanayicilerimizin Asgari Ücretin Üzerinde Bir Vizyon Sergileyeceğine İnanıyoruz"

Yeni asgari ücret zammını değerlendiren DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, yapılan yüzde 30'luk artış oranının, çalışanların yaşam standartlarını korumak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadele edilen zor bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Çevikel "İnanıyoruz ki devletimiz elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Daha önce açıklanan Orta Vadeli Programın uygulanabildiği konusunda mevcut ekonomi yönetimine güvenimiz tamdır. Kalifiye eleman sıkıntısının yaşandığı mevcut durumda tüm sanayicilerimizin açıklanan rakamın daha üstünde bir yaklaşım sergileyeceğine inanıyorum. Birlik, beraberlik ve karşılıklı yardımlaşma ile bugünleri atlatacağız" dedi.

Öte yandan yüksek enflasyon ve artan işletme maliyetleriyle mücadele eden işverenlerin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çevikel, "Bin liralık işveren desteği olumlu bir adım olsa da, mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında bu gibi yapıcı adımların daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İşveren Üzerindeki Mali Yükler Hafifletilmeli'

Hem işverenler hem çalışanlar üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesinin önemine de değinen Başkan Çevikel, gelir vergisi dilimleri, kıdem tazminatı tavanı ve SGK üst limit çarpanı gibi uygulamaların enflasyona göre yeniden güncellenmesi gerektiğini belirterek "Bu tür düzenlemeler, işletmelerin maliyetlerini yönetilebilir hale getirerek bir taraftan sürdürülebilirliği sağlayacak diğer taraftan da çalışanların refahını koruyacaktır" diye konuştu.

'Tüm tarafların beklentileri dikkate alınmalı'

Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken istihdamı ve iş barışını korumanın önemini de vurgulayan Çevikel, alınacak kararların ekonominin tüm paydaşları için dengeli bir çözüm oluşturmasının gerekliliğine dikkat çekti. Başkan Çevikel "Sanayi ve ticaret dünyasının beklentileri dikkate alınarak atılacak adımlar, işveren ve çalışan dengesini koruyarak ekonomik istikrarı güçlendirecektir" dedi. - BURSA