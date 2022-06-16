Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın... - Haberler

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın...

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Mustafa Varank Ekonomi Haberler

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