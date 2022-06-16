Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın...
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız."
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi