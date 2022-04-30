Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Giresun Espiye OSB alanını inceledi

GİRESUN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Espiye ilçesinde yapımı planlanan Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) alanında incelemede bulundu.

Bakan Varank, Giresun Valisi Enver Ünlü ile birlikte Espiye ilçesine geçti.

Varank, Espiye Devlet Hastanesi önünde Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından karşılandı.

Espiye Adabük Mahallesi'nde ve Tirebolu Düzköy köyü mevkisinde yapımı öngörülen Giresun 3. Osb'nin arazisini inceleyen Varank, Belediye Başkanı Karadere'den OSB alanındaki teknik ve olası altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Varank, proje için yerel yönetimler tarafından alınacak kararlar doğrultusunda çalışmaların ilerleyeceğini ifade etti.

İncelemelerinin ardından Varank, hastanenin yemekhanesinde iftar yapan personel ve hasta yakınlarının bayramlarını tebrik etti.

Varank, daha sonra kara yoluyla Trabzon'a geçti.

7 bin 500 istihdam öngörülüyor

63 hektar büyüklüğünde alana sahip olduğu belirtilen Giresun 3. OSB için yer seçimi etüt raporunun hazırlandığı ve sınırlarının kesinleştiği öğrenildi. Yaklaşık 47 parselin planlandığı OSB'de ilk etapta 7 bin 500 kişilik istihdamın sağlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.