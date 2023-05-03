Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gaziantep'te bilim merkezi açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye yüzyılının nişaneleri top, imece uydusu, TCG Anadolu, milli muharip uçağımız Kaan bunların her biri ülkemiz için birer simge, birer kilometre taşı ve biz bu kilometre taşlarına nasıl ulaştığımızı gayet iyi biliyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye yüzyılının nişaneleri top, imece uydusu, TCG Anadolu, milli muharip uçağımız Kaan bunların her biri ülkemiz için birer simge, birer kilometre taşı ve biz bu kilometre taşlarına nasıl ulaştığımızı gayet iyi biliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gururu Togg ile alana geldiklerini, herkesin Togg ile ilgilendiğini söyledi.

Ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişine ivme kazandıracak her yatırımın kendileri için çok değerli olduğunu belirten Varank, "Her zaman söylediğimiz gibi bizim gündemimiz tek, bilim, teknoloji, sanayi ve inovasyon. Bizim gündemimiz evlatlarımızı geleceğin teknolojileriyle yetiştirebilmek. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmemize yardımcı olacak." dedi.

En büyük sermayelerini insan kaynağı olduğunu ifade eden Varank, şöyle dedi:

"Türkiye yüzyılının nişaneleri top, imece uydusu, TCG Anadolu, milli muharip uçağımız Kaan. Bunların her biri ülkemiz için birer simge, birer kilometre taşı ve biz bu kilometre taşlarına nasıl ulaştığımızı gayet iyi biliyoruz. Bizim en büyük sermayemiz insan kaynağımız. Biz bunu bilerek 21 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir tarafında çocuklarımız ve gençlerimiz için muazzam yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Teknoloji yıldızları yetiştiren, deneyap teknoloji atölyelerinin sayısını 100'e çıkardık ve 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırdık. Bu atölyelerde yapay zekadan nesnelerin internetine, tasarımdan kodlamaya kadar çok geniş bir yelpazede teknoloji nasıl geliştirilebilir? Bunu öğreniyorlar."

Uzaya ve astronomiye ilgiyi arttırmak için gökyüzü gözlem şenlikleri düzenlediklerini anımsatan Varank, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin araştırma kültürü kazanmalarını sağlamak için araştırma proje yarışmaları düzenlediklerini kaydetti.

Varank, yarışmalarda derece alan öğrencilere olanaklar sağladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl Kutup Araştırma Projeleri yarışmasında birinci olan lise öğrencilerimiz geliştirdikleri biyo plastiğin deneylerini yapmak üzere Antartika seferine katıldılar. Lise öğrencilerimizi Antarktika'ya gönderdik. Bu sene yine kutup araştırmaları birincisini Antarktika'ya yollayacağız. Ama başka bir kategoride iklim değişikliği kategorisinde birinci olan lisedeki arkadaşımızı da Kuzey Kutbuna göndereceğiz."

Varank, Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna giderek ay yıldızlı al bayrağı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edeceğini dile getirdi.

Ülkeye kazandırdıkları altyapılarla gençlerin ufkunu geliştirmeye çalıştıklarını belirten Varank, onların önüne yeni imkanlar sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

TEKNOFEST İstanbul'a 2,5 milyon ziyaretçi geldiğini hatırlatan Varank, şöyle dedi:

"TEKNOFEST İstanbul'un finalini yeni gerçekleştirdik. Bu sene ilkini İstanbul'da düzenlediğimiz TEKNOFEST'in ikincisini inşallah Ankara'da gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ikinci bir TEKNOFEST düzenleyeceğiz. TEKNOFEST'in coşkusu sadece İstanbul'u değil, tüm Türkiye'yi adeta harekete geçirdi. Bu sene TEKNOFEST İstanbul'a tam 2,5 milyon ziyaretçi geldi. 41 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına tam 1 milyon öğrencimiz başvurdu. Ben size soruyorum, dünyada 1 milyon öğrenciyi peşinden sürükleyebilecek başka bir festival var mı? Başka bir teknoloji etkinliği var mı? Ama biz hamdolsun Türkiye'de öyle bir ateş yaktık ki artık o ateş, tüm Türkiye'yi sardı ve inşallah bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz TEKNOFEST'e de genç arkadaşlarımızın hala başvurma şansı var. Onlar da hazırlansınlar, projelerini hazırlasınlar. Mentorlarımızla beraber iletişime geçsinler. Gaziantep'ten daha çok takım, Ankara'ya başvursun ve Gaziantepli genç kardeşlerimiz, TEKNOFEST Ankara'da başarıya ulaşsınlar diyoruz."

Türkiye'nin geleceğini, Türkiye yüzyılını inşa etmek için bilime, teknolojiye, inovasyona yönelmekten, katma değerli üretimi arttırmaktan başka şanslarının olmadığını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin otomobilinin ürettiği katma değeri siz başka nerede üretebileceksiniz? Orada çalışanların elde ettikleri geliri başka hangi alanlarda yatırım yaparak elde edebileceksiniz? Ama biz onları tabii ki kulak ardı ediyoruz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Programlarımız, planlarımız, projelerimiz şu anda hepsi hazır ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra son sürat kararlı adımlarla bu projeleri, programları uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmaya devam edeceğiz."

Gelecek süreçte başta Gaziantep olmak üzere Türkiye'de katma değerli üretimi arttırmak için de çalışacaklarını söyleyen Varank, "Buraları sadece bölgesinin değil, Türkiye'nin Avrupa'daki örnek şehirlerinden, üretim üslerinden biri haline getireceğiz. Bunu yapmak için irademiz, imkanlarımız var. Ama 14 Mayıs'taki tercih önemli bir tercih. Katma değerden yana olanlarla mı? Yoksa kuru sıkı Sallayanlarla mı bu ülke yoluna devam edecek? Bunun kararını bizim 14 Mayıs'ta vermemiz lazım." diye konuştu.

Gaziantep'in her zamanki gibi 14 Mayıs'ta Türkiye'yi ileriye götürmek, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gayret gösteren Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullanacağını kaydetti.

"Şu anda bizim hangi işi yaparsak yapalım bir numaralı gündem maddemiz tabi ki deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırabilmek" diyen Varank, vatandaşların kalıcı konutlarını bir an önce yapıp teslim edebilmek ve aynı zamanda bölgedeki özellikle ticarethanelerin, üretici esnafının hayatlarını tekrar eski haline getirebilmek için bakanlık olarak, buradaki paydaşlarıyla bu şehirlerde atılması gereken adımları atacaklarını anlattı.

Daha sonra Ata Tohumları Kadın Çiftçilerin Elinde Yeniden Yeşeriyor, Afet Bölgesi Sulama, Sarımsak Soğuk Hava Deposu ve Afet Bölgesi Ortak Makina Parkı (OMAK) projelerinin protokol imza törenine katılan Bakan Varank, "Bunların içerisinde Araban sarımsağının daha katma değerli hale getirilmesinden tohum gen bankasına, ortak tarım makineleri kullanımıyla ilgili bir sistemin kurulmasından sulama sistemlerine kadar 46 milyon lira destek vereceğimiz dört projenin imzalarını gerçekleştirdik. Gaziantep bir sanayi şehri. Ama aynı zamanda tarımda da Türkiye'nin öncü şehirlerinden bir tanesi. Onun için biz GAP İdaremizle, kalkınma ajanslarımızla bu şehrin tarım alanında da daha ileri gitmesi, burada üretilen ürünleri daha katma değerli hale getirmek üzere farklı destekler veriyoruz. İşte bu imzalarla da şehrimize farklı projeleri kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Bakan Varank ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından merkezi gezdi.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül ve diğer ilgililer katıldı.