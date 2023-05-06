Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kirli pazarlıklarla Türkiye'nin altını oymaya çalışıyorlar. Biz şuna inanıyoruz: Bizim aziz milletimiz bu terör örgütlerine yol vermez. Allah'ın izniyle kimsenin bu ülkeyi teröre peşkeş çekmesine bizim milletimiz müsaade etmez." dedi.

Bakan Varank, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde partisinin milletvekili adaylarından Fuat Alpaslan'ın seçim ofisinin açılışında, 14 Mayıs'a kadar çok çalışarak zafere ulaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıl Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını belirten Varank, bu aziz milleti hak ettiği hizmetlerle buluşturmanın derdinde gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Togg, Osmangazi Köprüsü ve şehir hastaneleri gibi projelerin önemine değinen Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne yapmamız gerektiğini bilen bir iktidarız. 'İş bilenin, kılıç kuşananın.' demişler. Bu ay hiçbir vatandaşımız evinde doğal gaz faturası ödemeyecek. Ne yazıyor faturada? 'Sıfır lira. Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bu ay fatura ödemiyorsunuz.' yazıyor değil mi? Önümüzdeki dönemde bir yıl boyunca 25 metreküpe kadar doğal gaz faturası ödemeyeceğiz. Peki bunu nasıl başardık? Karadeniz'de büyük bir gaz keşfettik. O gazdan gelen refahı biz işte hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Peki biz gaz ararken ne dediklerini hatırlıyor musunuz? 'Her gün gaz keşfediyorsunuz, nerede bu gaz?' diyorlardı değil mi? Peki biz bunların aklına uysaydık gaz keşfedebilir miydik? Keşfedemezdik. Hamdolsun biz ne yapacağını bilen bir iktidarız. Önümüzdeki dönemde aynı şevkle, aynı heyecanla sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar"

Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın rekor oyla seçimi kazanması için çalıştıklarını anlatan Varank şunları kaydetti:

"Bu gerçekten Türkiye'nin kader seçimi. Eskiden biz kirli pazarlıkların döndüğü koalisyonlardan çok çektik. Yaşı müsait olanlar hatırlar. 'Ben sana iki bakanlık vereyim. Üç milletvekilini transfer edeyim, hükümeti kurayım, yoluma bakayım'. Ondan sonra senede bir yapılan seçimler, 7 aylık hükümetler, krizler, kaoslar, bu ülkede biz hep bunları yaşadık değil mi? Geçen gün Meral Akşener ne dedi? 'Bu ülke en müreffeh zamanlarını, en mutlu zamanlarını koalisyon dönemlerinde yaşadı.' dedi. ya insaf, biz o dönemleri iyi hatırlıyoruz. Senin İçişleri Bakanı olup bu ülkede terörün kol gezdiği zamanları gayet hatırlıyoruz. Bu ülkede karakolların saatlerce bombalandığı, bir tane helikopter kaldıramadığımız zamanları gayet iyi hatırlıyoruz. Biz şu anda terörle mücadeleyi başka bir boyuta çıkardık. Biz şu anda terörist neredeyse bulup imha ediyoruz. Bu kirli koalisyonları tekrar getirmek isteyenler var. Bu yedili koalisyon Türkiye'yi o eski günlerine götürmek istiyor. Onun için de kendi aralarında çok çirkin pazarlıkların içerisindeler."

Muhalefeti eleştiren Varank, "Bu kirli pazarlıkları öyle ileri götürdüler ki şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın sözde liderleri her gün açıklamalar yapıyor. Ne diyorlar? '14 Mayıs'tan sonra İmralı'nın kapılarını kıracağız, Öcalan'a özgürlük getireceğiz.' diyorlar. Bunu kime güvenerek söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek söylüyorlar. Ne diyor PKK'nın sözde liderleri? 'Eğer 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa biz Kandil'de mahvoluruz, biteriz.' diyorlar değil mi? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta zafer gelecek. O Kandil'i onların başına tekrar yıkacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Varank sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda FETÖ'yle de pazarlık yapıyorlar. FETÖ'cülerin sözde önde gelenleri her gün açıklama yapıyor. Diyorlar ki '14 Mayıs'tan sonra biz Türkiye'ye geri döneceğiz. 14 Mayıs'tan sonra KHK'liler devlete geri dönecek, işlerine geri dönecek'. İşte bu kirli pazarlıklarla Türkiye'nin altını oymaya çalışıyorlar. Biz şuna inanıyoruz: Bizim aziz milletimiz bu terör örgütlerine yol vermez. Allah'ın izniyle kimsenin bu ülkeyi teröre peşkeş çekmesine bizim milletimiz müsaade etmez. Onun için bizim çok dikkatli olmamız lazım. Terör örgütleri kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. FETÖ kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. PKK kimin karşısındaysa onu desteklememiz lazım. İnşallah bizim aziz milletimiz 14 Mayıs'ta doğru tercih yapacak. İnşallah aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Nice başarıları, nice yatırımları, nice hizmetleri bu ülkeye kazandırmaya devam edeceğiz. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona eren programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekili adayları ile partililer katıldı.