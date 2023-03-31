Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a ilk Togg'u teslim edeceklerini...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a ilk Togg'u teslim edeceklerini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a ilk Togg'u teslim edeceklerini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi